NBA》太陽隊好消息！ 遭字母哥撞傷的防守悍將G3將能出賽

克雷格（12號）在G2被字母哥（右）撞傷退場。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕太陽前鋒克雷格（Torrey Craig），在總冠軍賽G2因為在第三節防守「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）時，被撞到右膝蓋導致退場，在經過各式的檢查都顯示沒有大礙後，今天太陽也正式確定克雷格能夠在G3出陣。

根據《ESPN》報導，太陽總教練M.威廉斯（Monty Williams）昨日說道：「他做了一些測試，結果出來都是乾淨的，但他還是持續有痠痛的現象。所以我沒有辦法說他是否確定能夠上場。」M.威廉斯也指出，克雷格將會進行一些簡單的練習，來看看他在場上的狀況。

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今天太陽隊的傷病報告也正式指出，克雷格將能夠在明天的比賽中出陣，這對太陽來說無疑是最好的消息，因為在板凳要角，大前鋒薩利奇（Dario Saric）右膝前十字韌帶撕裂，預計剩餘的總冠軍賽都不會上場的情況下，克雷格在防守端與三分線上能貢獻的能量是太陽板凳不可或缺的要素。

克雷格總冠軍賽前2戰，平均上場12分鐘，拿下4分、1.5籃板，在G2雖然他僅上場8分鐘就因傷退場，但仍在外線貢獻2記三分球，且雖在防守字母哥時被撞傷退場，但該次的防守也成功製造字母哥的進攻犯規。

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