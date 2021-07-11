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MLB》洋基鐵牛棚再度鬆動 火球右投被放進肺炎傷病名單

2021/07/11 08:43

羅艾西加。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊這幾年無堅不摧的鐵牛棚，在今年查普曼（Alrodis Chapman）表現下滑後開始鬆動，今日更是直接出現嚴重的損失，火球右投羅艾西加（Jonathan Loaisiga）被球隊放進武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的傷病名單當中。

羅艾西加在本季是洋基牛棚相當重要的一名好手，出賽36場拿下7勝3敗，2次救援成功與11次中繼成功，防禦率2.11，47局投球能送出46次三振，每局被上壘率只有0.957。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）指出，羅艾西加的身體感覺良好，這次進入武漢肺炎傷病名單是因為受到安全與健康協議的規範。不過布恩也說出了另一個好消息，那就是牛棚左投布里頓（Zack Britton）已經在進行實戰投打練習，預計會在明星賽後回歸。

洋基今天除了羅艾西加外，還把安杜哈爾（Miguel Andujar）放進傷病名單當中。本季安杜哈爾在大部分的時間都擔任洋基左外野手，偶爾才會回到三壘防區，總計他今年出賽45場，敲出6轟，打擊三圍.253/.284/.383。布恩認為，安杜哈爾雖然被列入10天傷病名單，但應該還得花超過10天的時間才能歸隊。

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