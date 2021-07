MLB》國民投手父親場邊救人一命 被救的球迷感激又尷尬

國民投手羅斯父親今在球場救人一命。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕巨人今在主場以10:4力退國民,場邊出現插曲,一名球迷在進食時噎住,完全說不出話來,另一名球迷見狀後上前實行哈姆立克法救了這位觀眾一命,而這名熱心助人的球迷正是國民投手羅斯(Joe Ross)的父親。

在奧克蘭執業的兒科醫生老羅斯(Dr. Willie Ross)今與在兒童急診室擔任護士的妻子珍(Jean Ross)一起前往甲骨文球場觀看比賽,比賽過程中珍發現一名女士不太對勁,這名球迷一開始還示意自己沒有問題,但當老羅斯走過去時才發現她已無法開口說話。

請繼續往下閱讀...

老羅斯緊急使用哈姆立克法將這名球迷口中的兩塊熱狗取出,不過對方還是無法說話,直到拿出第三塊與拇指一樣大的熱狗,才成功化解危機, 羅斯也收到周圍觀眾的熱烈掌聲。

而這名被救了一命的女士其實也是一名護士,老羅斯在受訪時表示,「她很感激,但因為是護士同時也有點尷尬,她通常是救人而不是被救的。」

Father of National’s pitcher Joe Ross, who happened to be a doctor, performed the Heimlich Maneuver on a choking Giants fan today and saved her life.



⁰⁰EMTs and other ballpark staff checked on her shortly after. ⁰⁰

This is them talking after the incident. pic.twitter.com/XxSgqlKKkY