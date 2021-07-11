MLB》國民投手父親場邊救人一命 被救的球迷感激又尷尬

國民投手羅斯父親今在球場救人一命。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今在主場以10：4力退國民，場邊出現插曲，一名球迷在進食時噎住，完全說不出話來，另一名球迷見狀後上前實行哈姆立克法救了這位觀眾一命，而這名熱心助人的球迷正是國民投手羅斯（Joe Ross）的父親。

在奧克蘭執業的兒科醫生老羅斯（Dr. Willie Ross）今與在兒童急診室擔任護士的妻子珍（Jean Ross）一起前往甲骨文球場觀看比賽，比賽過程中珍發現一名女士不太對勁，這名球迷一開始還示意自己沒有問題，但當老羅斯走過去時才發現她已無法開口說話。

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老羅斯緊急使用哈姆立克法將這名球迷口中的兩塊熱狗取出，不過對方還是無法說話，直到拿出第三塊與拇指一樣大的熱狗，才成功化解危機， 羅斯也收到周圍觀眾的熱烈掌聲。

而這名被救了一命的女士其實也是一名護士，老羅斯在受訪時表示，「她很感激，但因為是護士同時也有點尷尬，她通常是救人而不是被救的。」

Father of National’s pitcher Joe Ross, who happened to be a doctor, performed the Heimlich Maneuver on a choking Giants fan today and saved her life.



⁰⁰EMTs and other ballpark staff checked on her shortly after. ⁰⁰

This is them talking after the incident. pic.twitter.com/XxSgqlKKkY — Ryan McGeary （@RM_Geary） July 10, 2021

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