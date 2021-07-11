MiLB》這樣也是好球？ 電子好球帶判決引網友、球星熱議（影音）

Thank you @MLB for putting the automated strike zone in the @AtlanticLg pic.twitter.com/wI8Wr9licC — jordan pacheco （@Jstylep） July 9, 2021

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在今年於大西洋聯盟進行電子好球帶的實驗，不過日前卻發生一次看似非常離譜的好球帶判決，引發網路熱議，就連大聯盟球星也參與討論。

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萊星頓市傳奇隊（Lexington Legends）與蘭開斯特巡迴表演者隊（Lancaster Barnstormers）在美國時間7月8日的比賽中，出現一次具有爭議性地電子好球帶判決，擁有大聯盟6年資歷的35歲老將帕契戈（Jordan Pacheco）在打擊時，投手投出一顆看似明顯偏離好球帶的球，但最終卻被電子好球帶判成好球，導致帕契戈被三振。

帕契戈儘管與主審抗議，但最終電子好球帶的判決沒有被推翻，他賽後也張貼影片發文諷刺：「謝謝大聯盟把電子好球帶放進大西洋聯盟。」帕契戈隊友D.J. Peterson後續也分享了另一個判決，只見捕手都已經用下手接一顆快落地的球，該球仍被判好球。

Hey @MLB @AtlanticLg just wanted to give you a little heads up on the track man strike zone this past weekend. @CoreyBrockMLB you need to take a look at this call pic.twitter.com/Yy210Q2dDf — D.J. Peterson （@DJPeterson） July 9, 2021

該球也引發大聯盟球員熱議，雙城隊明星三壘手唐納森（Josh Donaldson）希望能看到別的視角的影片，而帕契戈隨後也貼上另一個角度的影片出來，而太空人明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）則高呼：「拜託不要。」

帕契戈這球充滿爭議的好球帶判決，在小聯盟官網顯示為壓到好球帶最邊緣的位置。

官網顯示該球壓到好球帶最邊緣的位置。（圖片擷取自小聯盟官網）

大西洋聯盟主席懷特（Rick White）在受訪時提到電子好球帶的感想：「我們了解球員可能不會同意電子好球帶，就像他們會不同意主審的好壞球判決一樣，但是當球員在不夠了解的情況下發表聲明，這是令人堪憂的。電子好球帶比人的判決還要穩定。」懷特也聲明，他們將會持續與大聯盟密切合作，探索這項運動的可能性。

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