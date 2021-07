MiLB》這樣也是好球？ 電子好球帶判決引網友、球星熱議（影音）

Thank you @MLB for putting the automated strike zone in the @AtlanticLg pic.twitter.com/wI8Wr9licC

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟在今年於大西洋聯盟進行電子好球帶的實驗,不過日前卻發生一次看似非常離譜的好球帶判決,引發網路熱議,就連大聯盟球星也參與討論。

萊星頓市傳奇隊(Lexington Legends)與蘭開斯特巡迴表演者隊(Lancaster Barnstormers)在美國時間7月8日的比賽中,出現一次具有爭議性地電子好球帶判決,擁有大聯盟6年資歷的35歲老將帕契戈(Jordan Pacheco)在打擊時,投手投出一顆看似明顯偏離好球帶的球,但最終卻被電子好球帶判成好球,導致帕契戈被三振。

帕契戈儘管與主審抗議,但最終電子好球帶的判決沒有被推翻,他賽後也張貼影片發文諷刺:「謝謝大聯盟把電子好球帶放進大西洋聯盟。」帕契戈隊友D.J. Peterson後續也分享了另一個判決,只見捕手都已經用下手接一顆快落地的球,該球仍被判好球。

Hey @MLB @AtlanticLg just wanted to give you a little heads up on the track man strike zone this past weekend. @CoreyBrockMLB you need to take a look at this call pic.twitter.com/Yy210Q2dDf