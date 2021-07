大谷翔平。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟全壘打王大谷翔平下週將參加明星賽,屆時他的翻譯水原一平不僅不會缺席,還將上場「參一咖」,擔任接球捕手。

《橘郡紀事報》記者佛雷契(Jeff Fletcher)今在推特透露,大谷翻譯水原一平將擔任全壘打大賽接手捕手的消息,還放上今天水原身著捕手裝備練習的照片,引發球迷熱議,留言區還有球迷表示「比鈴木清更好」,藉此嘲弄天使日裔捕手一番。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平目前以33轟獨居大聯盟全壘打王,能否拿下全壘打大賽冠軍備受矚目,屆時天使牛棚捕手布朗(Jason Brown)將擔任餵球投手。

Guess who’s going to be catching while Shohei hits in the HR Derby pic.twitter.com/Pqehngc5r2