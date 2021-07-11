MLB》嘲諷「阿土伯」藏蜂鳴器？賈吉開轟後拉衣服引熱議（影音）

賈吉今在三局轟出陽春砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今作客太空人主場，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出陽春砲成為兩隊唯一得分，其中他在繞過三壘時的一個小動作被認為是在嘲諷太空人艾圖維（Jose Altuve）引發熱議。

太空人爆發偷暗號醜聞後，2017年美聯冠軍戰手下敗將洋基被認為是苦主之一，而艾圖維更被爆出疑似在身上藏有蜂鳴器，進而得知對方投手的投球球種，外界認為他在2019年美聯冠軍賽第6戰中，從洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）手中擊出再見2分砲時不僅右胸口前有凸起物，回本壘慶祝時更叮嚀隊友不要撕毀他的球衣，此舉令人生疑，不過當時艾圖維表示，自己是因為太「害羞」才不肯脫掉球衣。

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賈吉在2017年於美聯MVP票選屈居第二，就是輸給艾圖維，在太空人成為眾矢之的後，賈吉也曾在媒體前公開表示，「我不認為他們2017年的冠軍有任何價值，他們作弊了，所以這座冠軍不是應得的。」

本週末是洋基在作弊案爆發後首度來到太空人主場，他們在首兩戰都完封對手，而賈吉今在三局敲出陽春砲後，更在繞壘過程中拉了自己胸前的衣服，似乎在影射艾圖維先前的蜂鳴器風波，也讓兩隊的恩怨再度浮上檯面。

賽後被問及此動作時，賈吉表示：「雖然他們把屋頂關起來，但還是有點涼，所以我只是在提醒隊友要記得把扣子扣起來。」

Aaron Judge closed his jersey while he was rounding third pic.twitter.com/K420eYcuYF — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） July 11, 2021

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