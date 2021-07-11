MLB》洋基王牌的怒吼！ 柯爾129球飆12K完投完封太空人（影音）

洋基柯爾熱投129球，完投完封太空人收下勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期表現糟糕的洋基王牌柯爾（Gerrit Cole），今天對上前東家太空人大殺四方，熱投129球完投完封勝，飆出12次三振，帶領洋基以1：0擊敗太空人。

太空人名投葛蘭基（Zack Greinke），今天僅投4局就退場，於3上被「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出一發陽春砲失掉唯一1分，後續太空人隊3任投手接力5局沒有失分。

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太空人今天面對柯爾這位前隊友可說是一籌莫展，直到5局下半才打出整場比賽中第一支安打，後續攻勢也受到柯爾壓制，9局用球數已經突破100球的柯爾續投，首棒打者艾圖維（Jose Altuve）敲安上壘後，柯爾先是讓布蘭特利（Michael Brantley）出局，接著三振掉古利爾（Yuli Gurriel）後球隊叫出暫停，只見柯爾在討論時情緒激動，證明自己想要待在球場上的決心，最後三球三振掉阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）成功為球隊收下勝利。

柯爾今日用129球完投9局，飆出12次三振，被打3支安打投出2次保送，他成為洋基隊史自2002年的穆西納（Mike Mussina）後，再次投出12次三振以上且完封對手的球員。

賽後總教練布恩（Aaron Boone）還透露，柯爾其實在球隊作客水手時身體不適並打點滴治療，原本在這場比賽先發前都還不確定他是否能夠先發上場。

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