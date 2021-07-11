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奧運》好慘！美國男籃熱身賽首戰竟然不敵奈及利亞

2021/07/11 10:42

美國男籃熱身賽首戰不敵奈及利亞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國男籃即將準備出征東京奧運爭取4連霸，先以熱身賽來試試身手，只是今天首戰就踢到鐵板，以87：90不敵奈及利亞，13日將迎戰澳洲。

美國由籃網超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）領軍，加上熱火艾德巴約（Bam Adebayo）、巫師畢爾（Bradley Beal）、太陽布克（Devin Booker）、活塞J.葛蘭特（Jerami Grant）、勇士D.格林（Draymond Green）、公鹿J.哈勒戴（Jrue Holiday）、公牛拉文（Zach LaVine）、騎士洛夫（Kevin Love）、公鹿米德爾頓（Khris Middleton）、塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）、拓荒者里拉德（Damian Lillard），不過今日J.哈勒戴、布克、米德爾頓因還在打總冠軍賽因此缺陣。

美國先發杜蘭特、畢爾、塔圖姆、艾德巴約及里拉德，只是這場比賽始終無法擴大領先優勢，而第2節被打一記火鍋的杜蘭特，在末節連攻10分也白忙一場，以及拉文最後3.5秒還兩罰落空，首戰就輸球實在難堪。

美國隊史熱身賽吞第3敗，前兩次則是不敵義大利以及明天的對手澳洲。事實上，美國這票好手雖各個驍勇善戰，但到了國際賽面對對手的區域防守總是難以適應，此仗攻下15分的塔圖姆坦言，國際賽確實和NBA不大相同，還需要時間適應，每個人都還得學習。

美國男籃熱身賽首戰不敵奈及利亞。（美聯社）

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