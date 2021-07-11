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奧運》恥辱！美國男籃9年前狂電奈及利亞83分 如今卻輸3分

2021/07/11 10:55

美國男籃9年前在倫敦奧運曾狂電奈及利亞83分。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國男籃準備出征東京奧運爭取4連霸，只是今天熱身賽首戰就踢到鐵板，以87：90不敵奈及利亞，但他們9年前在倫敦奧運曾狂電奈及利亞83分，想不到如今卻成為輸家，堪稱恥辱。

美國2012年倫敦奧運由布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）、保羅（Chris Paul）、安東尼（Carmelo Anthony）等領軍，而當時杜蘭特（Kevin Durant）、洛夫（Kevin Love）都還只是陣中小老弟，當時美國熱身賽5連勝、奧運預賽5連勝及淘汰賽連續收拾澳洲、阿根廷及西班牙，漂亮抱回金牌。

美國在預賽就遇上奈及利亞，當時還完全虐爆對手，全場攻下156分，其中安東尼更是只上場14分鐘就轟37分，包括10顆三分球，把非洲大象射得暈頭轉向，156分更是奧運籃球史上單場最高分。

不過，即使當年倫敦奧運金牌戰轟30分的杜蘭特還在陣中，但其他隊友幾乎沒有國際賽經驗，再來奈及利亞也有8名現役NBA球員，果然就在熱身賽首戰單場轟20顆三分球還以顏色，報了9年前被血洗之仇。

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