中職》「台灣疫情嚴峻」傑斯返鄉接種疫苗 有望投入墨聯

富邦悍將傑斯。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將洋投傑斯昨因個人因素自請離隊，他在接受外媒訪問時，表示台灣疫情嚴峻，返回墨西哥希望能打疫苗。富邦悍將真的麻煩大了了！洋投邦威為了代表墨西哥征戰奧運，日前已離隊，如今陣中另一洋投傑斯因個人因素自請離隊，已先行返美。

富邦悍將繼邦威離隊參加奧運後，傑斯也因個人因素離開台灣，他本季戰績4勝5敗、防禦率3.43，是球隊相當重要的洋投戰力。

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傑斯在接受尼加拉瓜媒體「NicaBeis」訪問時表示，他以個人原因返回墨西哥是為了能接種疫苗，也認為台灣疫情嚴峻，返家感覺更安全，此外他也提到，不排除為墨西哥聯賽球隊打球，雖然中職停賽，但他在週一至週五都持續進行訓練，身體狀態不錯。

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El nicaragüense @jcramy56 está de regreso en México y tras la noticia en medios taiwaneses, @NicaBeis lo contactó.



Aquí los detalles https://t.co/fPYuxJsjRz pic.twitter.com/zlmcQ7R4Ib — NicaBeis （@NicaBeis） July 10, 2021

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