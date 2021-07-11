MLB》氣到髒話狂飆！安全上壘後被判出局 耶利奇遭趕出場（影音）

耶利奇遭驅逐出場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人強打耶利奇（Christian Yelich）今在短打後上到一壘，在球漏掉後由於被認為有跑往二壘的意圖遭到觸殺出局，他不滿此判決對著裁判大飆髒話，隨後遭驅逐出場。

當時紅人與釀酒人 的比賽來到6局下，耶利奇在無人出局無人在壘時突然短打，投手古提耶瑞茲（Vladimir Gutierrez ）下丘將球傳往一壘但沒傳準，耶利奇也安全上壘。

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不過裁判認為耶利奇有跑向二壘的意圖，因此在紅人二壘手印帝亞（ Jonathan India）完成觸殺後宣判耶利奇出局。這位釀酒人外野手相當不滿，指著裁判破口大罵，隨後遭到驅逐出場。

賽後釀酒人教頭康索（Craig Counsell）對於一壘審John Libka這個判決表示，這個情況很明顯是裁判製造一些不存在的事端，或認為他看到一些足以影響比賽的動作，但這些情形實際上都沒有發生，「這就是裁判在明明並無理由的情況下，還要影響比賽。」

Christian Yelich was NOT happy with that call & gets thrown out of the game.



He was tagged out after a wild throw to first, and the umpire said that he made an attempt to go to second. Thoughts? pic.twitter.com/N59dLJdKx2 — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） July 11, 2021

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