MLB》氣到髒話狂飆！安全上壘後被判出局 耶利奇遭趕出場（影音）

耶利奇遭驅逐出場。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕釀酒人強打耶利奇(Christian Yelich)今在短打後上到一壘,在球漏掉後由於被認為有跑往二壘的意圖遭到觸殺出局,他不滿此判決對著裁判大飆髒話,隨後遭驅逐出場。

當時紅人與釀酒人 的比賽來到6局下,耶利奇在無人出局無人在壘時突然短打,投手古提耶瑞茲(Vladimir Gutierrez )下丘將球傳往一壘但沒傳準,耶利奇也安全上壘。

不過裁判認為耶利奇有跑向二壘的意圖,因此在紅人二壘手印帝亞( Jonathan India)完成觸殺後宣判耶利奇出局。這位釀酒人外野手相當不滿,指著裁判破口大罵,隨後遭到驅逐出場。

賽後釀酒人教頭康索(Craig Counsell)對於一壘審John Libka這個判決表示,這個情況很明顯是裁判製造一些不存在的事端,或認為他看到一些足以影響比賽的動作,但這些情形實際上都沒有發生,「這就是裁判在明明並無理由的情況下,還要影響比賽。」

Christian Yelich was NOT happy with that call & gets thrown out of the game.



He was tagged out after a wild throw to first, and the umpire said that he made an attempt to go to second. Thoughts? pic.twitter.com/N59dLJdKx2