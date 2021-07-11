日職》宋家豪8球奪第21個中繼點 吳念庭連4場有安打

宋家豪與吳念庭同場較勁，可惜無緣上演台將對決。（圖片合成，取自樂天官網及吳念庭官方臉書粉絲團）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲今天在主場迎戰西武獅，台灣好手宋家豪和吳念庭同場較勁，但無緣上演台將對決，宋家豪後援1局無失分，連兩場無失分，樂天終場以9：3贏球，宋家豪收下本季第21個中繼點。吳念庭則是4打數1安打，連4場敲安。

樂天首局就狙擊西武洋投尼爾，山崎剛三壘安打和淺村榮斗的右外野安打串聯，幫助樂天先馳得點，西武3局上展開追擊，金子侑司的高飛犧牲打扳平戰局，第四局再靠著山川穗高的左外野2分砲，西武取得3：1領先。

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樂天第6局吹起反攻號角，岡島豪郎在二三壘有人時適時擊出中外野二壘安打，一舉打回2分打點，將比分追成3：3平手。

樂天攻勢完全被點燃，鈴木大地單場3安猛打賞，包括7局下的右外野3分砲，炭谷銀仁朗也在第8局貢獻一發左外野3分彈，樂天終場就以9：3大勝西武。

宋家豪今日於8局上登板，一上來就讓源田壯亮敲出左外野飛球出局，森友哉也擊出左外野飛球遭接殺，最後三振外崎修汰完成投球任務，最快球速為148公里，宋家豪只用8顆好球就投出3上3下，進帳本季第21個中繼點（20次中繼成功），防禦率降至1.83。

西武吳念庭今天擔任先發第6棒三壘手，前3打數無建樹，還吞下1次三振，直到9局上才敲出中間穿越安打，近期連4場有安打，打擊率略降至2成71。

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