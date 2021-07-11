溫網》謝淑薇神奇一拍寫33年紀錄 官方發文讓台灣球迷暴動

台灣一姊謝淑薇今凌晨攜手比利時好手梅騰絲在溫布頓網球錦標賽女雙決賽奪下冠軍。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇今凌晨攜手比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）在溫布頓網球錦標賽女雙決賽，以3：6、7：5、9：7逆轉俄羅斯黑馬組合庫德曼托娃（Veronika Kudermetova）／薇絲莉娜（Elena Vesnina），化解兩賽末點的奪冠過程，也寫下33年首見紀錄。

次盤第10局成為此戰關鍵分水嶺，當時「台比聯軍」處於4：5落後，她們兩度成功化解對手冠軍點，包括一次原本看似要形成對手得分的網前擦網幸運球，謝淑薇使出精彩截擊。

請繼續往下閱讀...

《ESPN》轉播顯示，謝淑薇與梅騰絲成為1988年德國葛拉芙（Steffi Graf）和阿根廷莎芭提妮（ Gabriela Sabatini），首對在化解賽末點還能捧冠的女雙組合。

此外，這是謝淑薇生涯第3度登上溫網女雙冠軍寶座，同時這也是她生涯第4座大滿貫賽金盃，小薇前兩次在溫網奪冠是在2013年搭檔中國彭帥，以及2019年與捷克史崔克娃（Barbora Strýcová）。

值得一提的是，不只謝淑薇奪冠讓粉絲暴動，溫網官方Instagram稍早還出一則場邊球迷撿到球歡呼的影片，該觀眾身穿台灣國旗的衣服，留言處也出現許多粉絲留言，刷一排台灣國旗的表情符號。

在 Instagram 查看這則貼文 Wimbledon（@wimbledon）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法