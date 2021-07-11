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奧運》美國夢幻隊熱身賽爆冷輸球！ 波總點出重要關鍵

2021/07/11 16:50

帕波維奇（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃今夏挑戰奧運4連霸，但今日熱身賽首戰出師不利，以87：90敗給奈及利亞，賽後美國隊主帥「波總」帕波維奇（​Gregg Popovich）直呼：「很高興它（輸球）發生了，從中汲取教训才是最重要的。」

自1992年，NBA職業球員開始披上國家隊戰袍以來，美國男籃熱身賽戰績是54勝2敗，未料今日碰上奈及利亞卻收下第3敗。值得一提的是，美國隊9年前在倫敦奧運預賽曾狂電奈及利亞83分，5年前里約奧運熱身賽也曾痛宰44分，結果今日發生讓人意想不到的事。

日前才剛開始集訓的美國隊，此役沒發揮讓人引以為傲的火力，杜蘭特（Kevin Durant）17分已是全隊最高，畢爾（Bradley Beal）甚至7投1中僅得到2分，防守端美國隊似乎也鬆懈，讓奈及利亞全場投進20顆三分彈。

帕波維奇賽後說道：「在某種程度上，我很高興它（輸球）發生了，如果我們不從中汲取教训，那就毫無意義，對我們來說，這才是比賽中最重要的事情，從中記取教訓。」

根據《ESPN》報導中寫道，相較日前展開集訓的美國男籃，奈及利亞6月20日就首次報到、6月27日全員到齊，差異在今日比賽顯示出來，而且奈及利亞陣中也有8位具有NBA資歷的球員，此役就展現出他們的天賦，尤其是在身體對抗性和三分球命中率方面。

對於今日打敗美國隊，現任勇士助教、奈及利亞主帥布朗（Mike Brown）直呼：「雖然這終究是一場熱身賽，對於戰績沒有太大意義，但對我們來說這是漂亮一仗，我認為沒有任何一支非洲球隊曾擊敗過美國男籃。」

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