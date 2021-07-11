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棒球》二刀流席捲體壇奧斯卡ESPY 大谷翔平奪年度最佳MLB球員

2021/07/11 16:48

大谷翔平榮膺年度最佳MLB球員的肯定。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕號稱「體壇奧斯卡」的「年度傑出運動表現獎（ESPY，Excellence in Sports Performance Yearly Award）」今日揭曉，天使投打二刀流好手大谷翔平榮膺年度最佳MLB球員，這是他生涯首度獲獎。

進入大聯盟第4年的大谷翔平本季再以投打二刀流席捲大聯盟，以33轟高居大聯盟全壘打王寶座，同時打破「酷斯拉」松井秀喜的亞洲最多轟紀錄，而他以投手身分先發13場，繳出4勝1負，87K和防禦率3.49的成績，投打都繳出亮眼成績單，讓他成為美聯MVP的大熱門，他也將是首位在明星賽投打二刀流的球員。

「首先非常感謝投票給我的球迷，」大谷翔平獲獎後透過聲明稿表示，能像隊友楚奧特（Mike Trout）一樣拿下這項獎座，感到十分光榮，也非常開心。

除了大谷翔平之外，其他體育賽事獲獎得主也陸續出爐，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）2度摘下年度最佳NBA球員，年度最佳男子運動員是43歲NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady），日本網球女將大坂直美獲選年度最佳女子運動員，而年度最佳男子足球員則是C.羅納度（Cristiano Roaldo）。



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