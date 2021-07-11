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溫網》謝淑薇3冠到手 老爸謝子龍：惜奧運無法為國爭光

2021/07/11 18:45

謝淑薇第3座溫網女雙金盃到手。（法新社）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣一姊謝淑薇屢用精彩表現化險為夷，今她攜手比利時梅騰絲（Elise Mertens），化解對手兩個冠軍點，以3：6、7：5、9：7逆轉俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／薇絲妮娜（Elena Vesnina），小薇第3座溫布頓錦標賽女雙金盃到手，惜無法將奪冠氣勢延續至東京奧運，讓球迷都大嘆可惜。

謝淑薇在今年6月14日截止的世界排名，單打排62，女雙高居第4，據東京奧運參賽辦法，單打取56名，雙打前10名可獲參賽資格，但她並未滿足在奧運週期內至少參加兩次聯邦盃的條件，成為她無法征奧的關鍵。

謝淑薇2017至2020年都沒參加過聯邦盃，去年3月雖代表台灣參加聯邦盃亞洲／大洋洲區一級賽事，她因第一場沒被總教練翁宜寧派上場，之後趕赴另一地備戰提前離隊，事後雖向ITF力爭，仍因未達參賽次數的門檻無緣東奧。

謝淑薇的老爸謝子龍隔海觀戰，一路看到凌晨，確定愛女奪冠結果才入睡，他受訪時笑說：「看了很緊張，也很替她開心！」但他話鋒一轉，也替小薇無法出戰奧運感到遺憾，「真的很可惜，無法為國爭光。」

至於謝淑薇日前則在臉書上表示：「這次大家都很關心我的奧運參賽資格，雖然沒有辦法參加東京奧運，但其它的賽事在名字後面，一樣是掛上TPE 同樣是為國爭光。」她要大家一起來為參加東奧的台灣好手加油，接下來將放眼2024年的巴黎奧運。

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