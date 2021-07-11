NBA》誤會大了！飯店人員不識「字母哥」 還要求出示身份證

公鹿「字母哥」亞德托昆波。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的名氣，或許不如詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）響亮，但也算是NBA家喻戶曉的球星，但日前亞德托昆波卻發生一起尷尬事件。

據美媒《The Athletic》記者Sam Amick今日報導，在亞德托昆波迎接生涯第一場總決賽前夕，當時臨近午夜時分，他正準備回到鳳凰城當地的飯店，卻發現一個難題：他丟失了房間鑰匙。

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於是亞德托昆波前往飯店櫃檯，尋求一位服務人員幫助，文中表示，亞德托昆波戴著口罩，和他對話的櫃檯小姐詢問訂房大名，顯然不認識眼前這位6尺11吋的高大NBA球星，所以當亞德托昆波講出他用的別名時（這是名人入住飯店時常見的做法，以保護自己的私人空間），這位女士很困惑，為什麼他不能出示身份證等類似證件作為證明。

這場誤會的發生，好在身旁的男性同事見狀，立刻上前協助，還用一種驚訝的語氣說了句：「這是Giannis！」，最終順利解決這起事件，報導中表示，亞德托昆波耐心地笑了笑，最終回到自己的房間。

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