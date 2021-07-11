晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》誤會大了！飯店人員不識「字母哥」 還要求出示身份證

2021/07/11 21:00

公鹿「字母哥」亞德托昆波。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的名氣，或許不如詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）響亮，但也算是NBA家喻戶曉的球星，但日前亞德托昆波卻發生一起尷尬事件。

據美媒《The Athletic》記者Sam Amick今日報導，在亞德托昆波迎接生涯第一場總決賽前夕，當時臨近午夜時分，他正準備回到鳳凰城當地的飯店，卻發現一個難題：他丟失了房間鑰匙。

於是亞德托昆波前往飯店櫃檯，尋求一位服務人員幫助，文中表示，亞德托昆波戴著口罩，和他對話的櫃檯小姐詢問訂房大名，顯然不認識眼前這位6尺11吋的高大NBA球星，所以當亞德托昆波講出他用的別名時（這是名人入住飯店時常見的做法，以保護自己的私人空間），這位女士很困惑，為什麼他不能出示身份證等類似證件作為證明。

這場誤會的發生，好在身旁的男性同事見狀，立刻上前協助，還用一種驚訝的語氣說了句：「這是Giannis！」，最終順利解決這起事件，報導中表示，亞德托昆波耐心地笑了笑，最終回到自己的房間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。