日職》巨人新王牌化身阪神剋星 勇奪第9勝獨居央聯勝投王

高橋優貴對戰阪神繳出7局好投，勇奪本季第9勝，獨居央聯勝投王。（取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕24歲年輕左投高橋優貴逐漸成長為讀賣巨人新王牌，今天對戰阪神繳出7局無失分的優質好投，巨人靠著大城卓三的致勝安打，終場就以1：0完封宿敵阪神，奪下2連勝，高橋優貴本季第9勝順利入袋，獨居央聯勝投王寶座。

高橋優貴本季堪稱是猛虎軍團的剋星，前兩戰作客甲子園球場都沒失分且奪下勝投，今天再度伏虎，7局投球有效壓制阪神打線，僅被敲出1支安打，只讓對手在第3局攻佔上得點圈，他順利解決近本光司和糸原健斗，力保不失分，而阪神先發西勇輝表現也不遑多讓，前7局只被敲出2支安打無失分，形成激烈的投手戰。

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讀賣巨人直到第8局才突破西勇輝的封鎖，龜井善行敲出右外野二壘安打，隨後代跑的増田大輝靠著犧牲觸擊上到三壘，大城卓三適時敲安打破僵局，巨人後援投手大江竜聖和火球終結者畢耶拉（Thyago Vieira）都順利守成，巨人終場就以1：0完封阪神。

高橋優貴主投7局被敲1安無失分，另有2次三振和1次保送，收下央聯最多的第9勝，防禦率2.51也躍升央聯第三佳，本季共對戰阪神4場全勝，防禦率只有1.08；西勇輝完投9局飆5K，被敲4安失1分，悲情吞下本季第6敗。

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