自由車》挑戰高懸57年紀錄 台灣一哥馮俊凱擬定拚奧計畫

馮俊凱要挑戰高懸57年紀錄。（美利達自行車提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣自由車一哥馮俊凱繼2008年北京奧運場地比賽後，再度踏上五環殿堂；本次唯一目標就是突破歐洲車手的圍攻，以完賽為第一目標，並努力保持在主集團之中，在終點前伺機而動，同時要挑戰高懸57年的紀錄。

台灣上一位參與奧運男子公路賽的選手，要追溯回1996年亞特蘭大奧運的陳智豪，但他並未能順利完賽；上一次男子公路賽有選手完賽，要追溯到1964年的何仲超和許明世。

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馮俊凱說，「能代表台灣、披上國家隊的戰袍進軍奧運，我感覺是一項滿榮幸也滿榮耀的任務。背負著隊友和車友們的期待，我會在奧運會上盡自己最大的努力。」

13年前，首次出征北京奧運的馮俊凱，還顯得懞懞懂懂，一切仰賴恩師徐瑞德教練的引導和協助；歷經一級車隊的7年洗禮，再次重回運動員的最高殿堂，賽前的這一刻，馮俊凱心情上已更加沈穩，對於作戰，心中也已經有一套明確的計畫等待執行。

馮俊凱。（美利達自行車提供）

馮俊凱說，「首先我應該會以守為攻，在前半段盡量保存體力、後半段再看比賽當下身體的狀態而定。整體而言，採取保守一點的戰術，對我來講會比較有利。雖然完賽是我最大的目標，不過如果可以突圍秀一下，讓大家知道台灣的選手在上面騎也很好！」

面對總里程234公里、總爬升4,865公尺的賽程，阿凱透露，其實在與訓練師討論後，自己從去年就開始著重累積爬升的內容；自奧運延期以來，他也回顧了這兩年的心路歷程，並且分享了近期的備戰計劃。

「2020歐洲疫情非常嚴重，聯盟也一度停賽3、4個月的時間，那時候台灣控制得還不錯，奧培隊還是維持正常訓練。因為具備一級車手的身份，當比賽恢復之後，我可以不受邊境管制的影響，是比較幸運的地方。奧運延期並沒有對我造成太大的影響，反而有更長的時間準備。我還是一樣做好自己該做的訓練，保持自己的節奏在走。」

馮俊凱說，「這次在歐洲最重要的，就是在西班牙泰德峰進行的高地訓練營，不僅內容相當扎實，身體的感覺也特別地好。後來雖然出了一點小狀況，在克羅埃西亞入院觀察了一個禮拜，不過現在感覺慢慢已經重回軌道。」

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