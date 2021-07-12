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體育 籃球 NBA

中職選秀會、NBA總冠軍賽G3登場 今日賽事預告與轉播

2021/07/12 07:03

公鹿回到主場交手太陽，進行總決賽G3，已經2連敗的雄鹿大軍，今日若再輸球就要被聽牌。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天NBA有一場比賽轉播，公鹿回到主場交手太陽，進行總決賽G3，已經2連敗的雄鹿大軍，今日若再輸球就要被聽牌，當家球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）能率隊開胡嗎？喜愛籃球的觀眾朋友不要錯過轉播嘍！

日職今天有二場比賽轉播，軟銀作客樂天，洋投瑞伊（Colin Rea）對上則本昂大，台灣投手宋家豪昨後援1局無失分，收下本季第21個中繼點，今日有機會登板嗎？DeNA對決阪神，青柳晃洋強碰大貫晋一，誰能率隊獲勝？喜愛日職的觀眾不要錯過轉播哦！

中職一年一度選秀會今日登場，今年合計共157位選手投入選拔陣容，創下歷史紀錄，其中不乏一些即戰力，包括眾所矚目的江少慶、陳冠宇、呂彥青、胡智為、曾仁和、吉力吉撈．鞏冠（朱立人）等6名旅外球員，都是能衝擊下半季戰力的重要拼圖，值得一提的是，握有狀元籤的富邦悍將季初就和江少慶達成共識，似乎選秀狀元已經先「開獎」，其他好手又會獲得哪些球隊青睞呢？一切答案今晚選秀會揭曉，而因疫情因素，今年選拔會將首度採線上方式進行。

NBA總冠軍賽G3

08:00 太陽＠公鹿 緯來體育台、愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

日職

17:00 軟銀@樂天 ELEVEN SPORTS1

17:00 DeNA@阪神 MOMO綜合台

中職選秀會

18:30 2021中華職棒選秀會

轉播：愛爾達體育2台、CPBL官方YouTube、LINE Today、CPBL TV

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