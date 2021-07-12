溫網》喬帥逆轉3連霸 「三巨頭」同以20座大滿貫冠軍並列第一

喬科維奇奪下生涯第20座大滿貫冠軍。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）今在溫布頓網球錦標賽男單決賽，以6：7（4：7）、6：4、6：4、6：3逆轉義大利第7種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini），完成3連霸，追平瑞士名將費德爾（Roger Federer）和西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的男單大滿貫最多20冠紀錄。

喬帥在今年澳洲網球公開賽和法國網球公開賽都稱霸，這次在溫網再次進入到最後階段，這也是他生涯第30次打進大滿貫冠軍戰，僅次費德爾的31次，對手為世界排名第9的貝雷帝尼，他過去對戰2次都獲勝。

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儘管喬帥開賽表現勢如破竹，但他在5：2領先的情況下，卻連掉3局，最後逼至搶七，還讓貝雷帝尼率先搶下首盤，不過，喬帥後來居上，連趕三盤逆轉封王。

喬帥成為1968年公開賽年代以來，史上第2位在單一年度前3場大滿貫賽都奪冠的男單球員，另一位是1969年的拉沃爾（Rod Laver），此外，喬帥完成溫網3連霸，同時是賽史第6冠，僅次山普拉斯（Pete Sampras）、倫肖（William Renshaw）的7冠，和費德爾的8冠。

至於貝雷特尼雖無緣擋下喬帥，但他是賽史144年來首位打進決賽的義大利人，溫網亞軍也堪稱生涯代表作。

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