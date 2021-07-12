MLB》脫了！「阿土伯」敲再見3分彈 太空人9下大逆轉洋基（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人在與洋基3連戰的最後一場上演絕地大反攻，9局下半狂炸6分，靠著陣中明星二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）的再見3分彈，在主場以9：8逆轉收勝。

艾圖維在9局下半敲出再見3分彈，幫助球隊上演大逆轉。根據《Elias Sports Bureau》資料指出，這是太空人自1980年7月25日的比賽後，再次在第9局克服5分以上落後的劣勢，當時太空人同樣是以2：7落後，最終則以9：8逆轉蒙特利爾博覽會隊。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，敲出再見3分彈的艾圖維在回到本壘接受隊友們的慶祝時，球衣還被脫下，似乎回應了昨天洋基強打賈吉（Aaron Judge）開轟後拉胸前衣服的嘲諷，另外桑契斯（Gary Sanchez）也在今日8局上開轟時做出了類似的動作。

Gary Sanchez also mocked José Altuve after hitting a home run pic.twitter.com/QSqYg8Buh8 — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） July 11, 2021

3局上洋基打者托瑞斯（Gleyber Torres）擊出滾地球，但太空人游擊手賈西亞（Robel Garcia）發生失誤使得洋基率先攻下分數1：0，不過很快太空人在3局下靠著馬度納多（Martín Maldonado）的陽春砲追平。

4局上洛卡斯特羅（Tim Locastro）陽春砲、5局上托瑞斯1分打點安打，幫助洋基取得3：1領先。太空人在6局下靠塔克（Kyle Tucker）陽春砲追回1分。不過厄謝拉（Gio Urshela）在7局上的1分打點安、8局上桑契斯的3分砲，幫助洋基再度擴大分數至7：2。

比賽來到9局下半，太空人最後的反攻機會，該局頭2棒打者古利爾（Yuli Gurriel）和塔克分別敲內野安打、二壘安打，形成二三壘有人，此時洋基派出格林（Chad Green）上場投球，不過未能止住太空人的攻勢，麥科密克（Chas McCormick）二壘安打送回2分，下一棒托羅（Abraham Toro）敲深遠二壘安打添1分，比數追成5：7。

接著卡斯楚（​Jason Castro）代打敲安上壘，一三壘有跑者，馬度納多平飛球被接殺成為第1個出局數，下一棒艾圖維上場打擊，1好1壞後他相中85英里偏低的曲球作攻擊，結果小白球被轟上左外野觀眾席，一棒3分逆轉比賽，太空人終場以8：7收勝。

艾圖維今日敲再見3分砲，回壘時球衣遭隊友脫下。（美聯社）

艾圖維敲再見3分彈。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法