MLB》罵大谷賤人遭出征 紅襪守護神：我是他的粉絲（影音）

奧塔維諾。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪守護神(Adam Ottavino)日前化解危機,解決大谷翔平出局時對他噴話:「生日快樂,賤人」,引起網友不滿,到他的社群留言,奧塔維諾今日做出說明,他表示不會想對大谷道歉,不過自己是他的粉絲。

奧塔維諾這句話賽後引起很大爭議,網友到在社群網站留言「這種話有必要嗎」「不知禮貌」。根據當地媒體「Boston Helard」報導,奧塔維諾首度出面解釋,表示自己當時的話:「可能不尊重,所以我也感覺不太好。」

請繼續往下閱讀...

「我感覺自己像是因為激情而犯了罪。」歐塔維諾澄清,「我不故意要說翔平壞話,我是他的死忠粉絲,但當天我投得不好,主審判定以及或是我自己的表現讓我自己都被激怒了,我很沮喪。」

而他當時面對下一棒的大谷,「我當時深呼吸,我知道是他生日,每個人都希望看到他敲安打,而我的心態是,我不管是不是他的生日,我就想要壓制他。」

被問到要不要跟大谷解釋,他說:「不會,因為我不抱歉,我不是直接對他說,我只是朝著隨意的地方大喊,他沒聽到,沒人聽到,沒網上搜索的人們只是看著嘴巴在動,而我總在投手丘上說瘋狂的話,是想集中注意力。」

What’s up with Ottavino talking trash to Ohtani? @Jomboy_ some solid lip reading material here. pic.twitter.com/Mx3gfpGwfq