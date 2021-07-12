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MLB》罵大谷賤人遭出征 紅襪守護神：我是他的粉絲（影音）

2021/07/12 09:56

奧塔維諾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪守護神（Adam Ottavino）日前化解危機，解決大谷翔平出局時對他噴話：「生日快樂，賤人」，引起網友不滿，到他的社群留言，奧塔維諾今日做出說明，他表示不會想對大谷道歉，不過自己是他的粉絲。

奧塔維諾這句話賽後引起很大爭議，網友到在社群網站留言「這種話有必要嗎」「不知禮貌」。根據當地媒體「Boston Helard」報導，奧塔維諾首度出面解釋，表示自己當時的話：「可能不尊重，所以我也感覺不太好。」

「我感覺自己像是因為激情而犯了罪。」歐塔維諾澄清，「我不故意要說翔平壞話，我是他的死忠粉絲，但當天我投得不好，主審判定以及或是我自己的表現讓我自己都被激怒了，我很沮喪。」

而他當時面對下一棒的大谷，「我當時深呼吸，我知道是他生日，每個人都希望看到他敲安打，而我的心態是，我不管是不是他的生日，我就想要壓制他。」

被問到要不要跟大谷解釋，他說：「不會，因為我不抱歉，我不是直接對他說，我只是朝著隨意的地方大喊，他沒聽到，沒人聽到，沒網上搜索的人們只是看著嘴巴在動，而我總在投手丘上說瘋狂的話，是想集中注意力。」

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