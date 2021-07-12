溫網》拿下大滿貫20冠追平費納 喬科維奇：我是最強的

喬科維奇與歷屆溫網冠軍看板合影。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇今在溫網男單冠軍戰4盤擊敗義大利貝雷帝尼，奪下生涯第20座大滿貫金盃追平男單史上最多，賽後他表示：「我是最強的。」

喬帥今年已經包辦前三項大滿貫，只要9月的美網再奪冠，就能成為男單1969年的拉沃（Rod Laver）以來，史上第三位包辦年度全滿貫的球員。

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喬科維奇賽後表示：「我認為我是最強的，我相信我是最強的，否則我無法自信地談論大滿貫冠軍或是創造歷史。」另一方面他也說：「至於史上最偉大（GOAT），我想交給其他人討論。」

「我先前說過很難比較不同時代的網球，球拍、科技、球以及球場都完全不同，要把50年前與今日相比是非常難的事，但我對於能成為討論感到十分自豪。」喬科維奇表示。

法新社報導，喬科維奇相當謹慎，不過34歲的他自己也明白，比起年長1歲的納達爾和下個月要滿40歲的費德爾，他有時間上的優勢。納達爾在上個月激戰喬帥落敗後，這次沒有參加溫網；費德爾則是在八強戰落敗。

此外喬科維奇生涯20座大滿貫冠軍中，有8座是在30歲之後取得，最近8次進入大滿貫決賽拿下7冠，唯一落敗是去年法網敗給納達爾。

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