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NBA》不想待湖人了？ 前「最佳第六人」暗示主帥根本不會用人

2021/07/12 11:46

哈瑞爾這次在季後賽完全消失。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕前年度最佳第六人哈瑞爾（Montrezl Harrell）本季轉戰湖人，不過在季後賽幾乎被棄用，哈瑞爾多次發文都引發外界臆測是否是在抱怨湖人，而今有美媒指出，今日哈瑞爾在回覆球迷評論時，似乎直接暗示湖人主帥沃格爾（Frank Vogel）不會用人。

哈瑞爾本季例行賽都還在紫金大軍輪替陣容，不過球隊補進卓蒙德（Andre Drummond），內線球員人滿為患，還有「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）、M.加索（Marc Gasol）等人，哈瑞爾在例行賽尾聲出賽時間有下降趨勢，來到季後賽更是幾乎完全消失。

而近日在討論哈瑞爾為何會在季後賽遭棄用時，有球迷指出那是因為哈瑞爾對位的原因，因為哈雷爾身高只有6尺7寸（約200公分），卻要在小球陣容中打中鋒位置，但他對位根本防不住對手的中鋒，且總會陷入犯規麻煩，才只能枯坐板凳。

不過這樣的說法似乎讓哈瑞爾本人相當不滿，他親自發文社群媒體上回應球迷，反駁自己常因為對位造成犯規，認為這一切都只是藉口，「你們總是拿對位來當藉口真是太搞笑了，我現在告訴你，這說法不是真的。」

而哈瑞爾目前雖然還和湖人有一年的合約要走，不過在這最後一年他卻擁有球員選項，也就是說，今年夏天他就有可能會挑出合約，成為自由球員。

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