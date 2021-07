NBA》不想待湖人了？ 前「最佳第六人」暗示主帥根本不會用人

哈瑞爾這次在季後賽完全消失。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕前年度最佳第六人哈瑞爾(Montrezl Harrell)本季轉戰湖人,不過在季後賽幾乎被棄用,哈瑞爾多次發文都引發外界臆測是否是在抱怨湖人,而今有美媒指出,今日哈瑞爾在回覆球迷評論時,似乎直接暗示湖人主帥沃格爾(Frank Vogel)不會用人。

哈瑞爾本季例行賽都還在紫金大軍輪替陣容,不過球隊補進卓蒙德(Andre Drummond),內線球員人滿為患,還有「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis)、M.加索(Marc Gasol)等人,哈瑞爾在例行賽尾聲出賽時間有下降趨勢,來到季後賽更是幾乎完全消失。

而近日在討論哈瑞爾為何會在季後賽遭棄用時,有球迷指出那是因為哈瑞爾對位的原因,因為哈雷爾身高只有6尺7寸(約200公分),卻要在小球陣容中打中鋒位置,但他對位根本防不住對手的中鋒,且總會陷入犯規麻煩,才只能枯坐板凳。

不過這樣的說法似乎讓哈瑞爾本人相當不滿,他親自發文社群媒體上回應球迷,反駁自己常因為對位造成犯規,認為這一切都只是藉口,「你們總是拿對位來當藉口真是太搞笑了,我現在告訴你,這說法不是真的。」

Trezz commenting on fans asking about his playing time…I feel like Vogel fucked up with his rotations all year and it hurt our chemistry. Smdh pic.twitter.com/9uRzPVks1N