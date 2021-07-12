MLB》退出明星賽避醜聞？太空人阿土伯高喊：尊重

艾圖維。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季大聯盟明星賽將在後天（14日）盛大舉行，然而太空人入選的球員卻都恰好因各種理由決定退出，成了唯一無人參與的球隊，關於外界的揣測，「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）則高喊「尊重」。

曾爆出「偷暗號」醜聞的太空人是本季明星賽唯一無人參加的球隊，4位入選球員都因各種原因決定缺席比賽，不過「恰巧」都有理由退出也引起熱議，出現「避醜聞」說，迴避媒體提問、球迷噓聲以及和其他球隊球員的互動。

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關於外界的揣測，艾圖維也做出回應，他說：「我尊重每個人的想法，就像我過去所做的那樣，我尊重每一個人，無論我到哪，我都尊重人們，而我認為我的想法也該得到尊重。」

艾圖維再次重申強調，會退出明星賽僅是因為腿傷，並且為著球季下半段作考量，他說：「我已經說過很多次了，這一季我想贏，就僅僅是這樣。」他補充表示，由於本季結束後將可能會離開球隊，因此奪冠的企圖心相當強烈，希望能在休士頓與柯瑞亞（Carlos Correa）一同再次贏得冠軍金盃。

艾圖維和外野手布蘭特利（Michael Brantley）是因傷為由退出明星賽，而後援投手普瑞斯利（Ryan Pressly）是因為妻子生產，柯瑞亞則是先向媒體表示要陪伴懷孕的愛妻，但後來自己又被列入武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）傷兵名單，

外界對於艾圖維和布蘭特利在宣布因傷退出明星賽後卻繼續照常出賽發出質疑，不過總教練貝克（Dusty Baker）也替子弟兵護航，表示兩人出賽、兩人跑得不錯，並不代表他們就沒有受傷，他補充表示布蘭特利還在從肋骨傷勢恢復中，並沒有痊癒，而艾圖維是每天都想上場，即使說服打DH，但遭到拒絕。

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