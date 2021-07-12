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MiLB》未來之星賽MVP！小熊2A新秀雙響助國聯獲勝（影音）

2021/07/12 11:21

〔體育中心／綜合報導〕今日未來之星明星賽（All-Star Futures Game）國聯全隊狂敲5支全壘打，而小熊隊2A外野手戴維斯（Brennen Davis）一人就包辦2支，幫助球隊在終場以8：3擊敗美聯，戴維斯賽後獲選為MVP。

7局的未來之星明星賽，雙方都使用9名投手，不過美聯在前面6局遭國聯投手完全壓制，僅僅只敲出1支安打，且1分未得。

本場比賽擔任國聯2棒的紅人3A巴雷拉（Jose Barrera）則在1局下率先開轟敲出陽春砲1：0。3局下洛磯高階1A托利亞（Michael Toglia）敲2分砲，紅雀3A戈爾曼（Nolan Gorman）的二壘安打再添1分，曾上到大聯盟的教士3A坎普沙諾（Luis Campusano）敲高飛犧牲打，幫助國聯取得5：0領先。

獲選為本場MVP的戴維斯則是在4局下和6局下各敲1支陽春砲，大都會高階1A阿瓦雷茲（Francisco Alvarez）也在6局下敲陽春砲再添1分，國聯再度拉大比分8：0。

美聯到第7局才打破鴨蛋，靠著紅襪3A好手道恩斯（Jeter Downs）的深遠二壘安打，打下2分，再靠著藍鳥2A馬丁（​Austin Martin）的巧妙安打再添1分，但後來未再有分數進帳，國聯就以8：3收下勝利。

戴維斯新秀排名第45，小熊農場排名第2，本場比賽3打數2安打，為2支陽春砲，遭1次三振，目前在2A出賽過31場比賽，108打數，30支安打，有4轟，14打點，打擊三圍.278/.381/.481。

戴維斯單場雙響砲獲MVP。（法新社）

戴維斯單場雙響砲獲MVP。（美聯社）

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