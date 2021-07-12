MLB》王牌高斯曼9K好投 大聯盟龍頭巨人封關上半季（影音）

高斯曼6局好投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今巨人對戰國民，王牌高斯曼（Kevin Gausman）先發6局奪9次三振，被擊出4安失1分，巨人終場以3：1勝出，系列賽橫掃國民，高斯曼拿下本季第9勝，累計防禦率1.73，在大聯盟排名第二，僅位居大都會強投德葛隆（Jacob DeGrom）之後。巨人將以57勝32敗的戰績，大聯盟戰績最佳、國聯西區龍頭之姿進入下半季。

本場二局下，巨人捕手卡沙里（Curt Casali）從先發投手費德（Erick Fedde）手中轟出致勝的三分全壘打，卡沙里自6月12日傷癒歸隊已經有4轟的表現，彌補了目前因手傷所困的波西（Buster Posey）的位置。

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卡沙里轟出致勝三分砲。（美聯社）

高斯曼在七局上半連續保送索托（Juan Soto）、貝爾（Josh Bell）後，卡斯楚（Starlin Castro）敲出安打，形成無人出局滿壘的危機，高斯曼此刻已經投了102球，被換下場時，全場球迷起立為他鼓掌。

巨人換上中繼投手里昂（Dominic Leone），下一棒哈里森（Josh Harrison）滾地球出局，索托回到本壘得分，里昂順利解決後兩位打者，國民在此局拿下本場唯一的1分。

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