溫網》大讚喬帥這點世代最強 貝雷帝尼：我需要這場輸球經驗

貝雷帝尼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕溫網男單冠軍戰，義大利7號種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini）昨鏖戰四盤不敵球王喬科維奇（Novak Djokovic），賽後他說：「今天Novak在場上表現更好，但我越來越接近了。」

25歲的貝雷帝尼此役拚戰3小時24分鐘，在先贏一盤再被連趕三盤的情況下，以7：6（4）、4：6、4：6、3：6輸給喬帥。

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貝雷帝尼賽後說：「對我而言最重要的是我輸給現在世上最好的球員，我在法網就輸給他，後來他奪冠，後來我在倫敦女王盃奪冠，現在我輸球，但這代表著我的水準提升了，我的武器以及整體都在正確軌道成長。」

他表示自己當然失望，因為覺得此役並沒有打出自己的最佳水平，不過面對失敗他說：「我需要這樣的一場比賽來經驗，憤怒以及失望應該會對下一場比賽有幫助。對我來說這真是不可思議的兩週，我相信總有一天我會贏得這座冠軍。」

賽後他稱讚喬科維奇：「我認為戰術方面他是與Roger（費德爾）一起打球的世代中最出色的球員，他對對手的研究、比賽中的調整，這並不簡單，他打了數十場決賽，這是我的第一次決賽，他知道對自己情緒的處理，這是當然的，因此我才會說自己需要這場比賽。我想要恭喜他奪冠。」

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