NBA總冠軍賽》「字母哥」亞德托昆波轟41分 公鹿大勝太陽追成1：2

亞德托昆波率隊扳回一城。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕公鹿今回到主場迎來NBA總冠軍戰第3戰，主將「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度展現超強主宰力，最終以120：100大勝太陽，公鹿迄今4個系列賽的G3全勝，也把系列賽追成1：2，週四將在主場續戰，尋求扳平戰局。

前一場攻下生涯季後賽新高42分的亞德托昆波，今天在第2節就火力全開單節11分進帳，第3節更是猛攻16分，率隊最多領先太陽25分，字母哥此戰23投14中，且罰球竟然變準，17罰13進，攻下41分、13籃板及6助攻。

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除了亞德托昆波，J.哈勒戴（Jrue Holiday）第3節單節也有12分進帳，全場繳出21分、9助攻，米德爾頓（Khris Middleton）挹注18分，公鹿在3名大將領軍下，從首輪對熱火、次輪對籃網、東部決賽遇老鷹及總冠軍賽的G3全勝。

米德爾頓。（法新社）

太陽此仗雖有5人得分雙位數，但擋不住亞德托昆波，且只有克勞德（Jae Crowder）三分球7投6中較優異，布克（Devin Booker）14投3中，包括三分球7中1，僅攻下10分，主控保羅（Chris Paul）三分球4中1，進帳16分、9助攻，艾頓（DeAndre Ayton）18分、8籃板。

保囉。（法新社）

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