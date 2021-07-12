奧運》倒數11天！戴資穎談奧運備戰、8強有望遇好友

戴資穎。（取自MOE直播畫面）

〔記者林岳甫／綜合報導〕羽球世界球后戴資穎今出席東京奧運授旗儀式，也談到有極高機率在8強遇到好朋友泰國名將依瑟儂，小戴透露，先以小組賽出線為最優先，如過真的遇到依瑟儂，「我會努力！」

戴資穎本屆東奧名列女單第2種子，小組賽將碰上越南阮翠玲、世界排名46瑞士賈奎特、世界排名41的華裔法籍選手齊雪霏，而小戴過去僅和世界排名49的阮翠玲交手過一次，拿下1勝，其他人無對戰經驗，因此她將努力備戰小組賽，以小組賽出線為最優先。值得一提的是，戴資穎目前奧運小組賽4連勝。

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本屆女單共43人參戰，單打前14種子打散分入16組，其中B組、O組為空組，每組另外抽入2至3名選手。分組第1晉級淘汰賽，而前2種子所在組別以長籤進入8強，戴資穎分組第1，即可直接闖進8強。至於另外12名選手，必須透過16強淘汰賽，爭奪另外6張8強門票。

除了專心爭取分組出線，戴資穎在16強輪空，8強有高機率遇依瑟儂，戴資穎坦言，8強之後應該每場都特別困難，假使真的要對上依瑟儂，會努力去贏下比賽。

戴資穎預計19日隨代表團「包機」飛往東京，她眼前還是要專注本週的訓練，進行最終衝刺，畢竟抵達日本後的狀況也不清楚，屆時她會努力適應各種環境，爭取最好的成績。

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