溫網》謝淑薇魔法般逆轉奪冠 教練：無法用言語形容（影音）

So proud to be a part of this magic Wimbledon win by Su wei and @elise_mertens .. they left it all out there pic.twitter.com/YsIyIYBn8C — Paul McNamee （@PaulFMcNamee） July 10, 2021

〔體育中心／綜合報導〕謝淑薇昨與比利時搭檔梅騰絲大逆轉對手，拿下生涯第三座溫網女雙金盃，賽後謝淑薇的澳洲籍教練保羅（Paul McNamee）也發文恭賀，很自豪能成為這場魔法般勝利的一份子。

此役謝淑薇組合化解對手兩個冠軍點，其中一次是用超狂網前截擊更為球迷津津樂道，當時畫面就拍到保羅教練興奮不已，站起來為愛徒喝采。

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賽後保羅教練在推特發文，表示自己無法用言語形容這場比賽，「淑薇和Elise到底怎麼辦到的？」並貼上與兩人的合照，表示自己真的非常驕傲，兩人真的拚盡一切。

目前66歲的保羅教練，在役時也是雙打好手，單打世界排名最高到24，1981年更曾登上雙打球王，曾經拿下澳網和溫網男雙4座冠軍，退役後還曾當過澳網的總監，一直到2006年為止，他與謝淑薇自2011年起合作，一路幫助謝淑薇攀到後續的生涯巔峰。

If you have to save championship point, do it in style, like Su-Wei Hsieh and @elise_mertens #Wimbledon pic.twitter.com/n82O13eaQn — Wimbledon （@Wimbledon） July 11, 2021

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