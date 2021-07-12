MLB》大一就飆出單場19K！ 大都會第10順位選到大物投手

洛克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2021年大聯盟選秀會首日，大都會以首輪第10順位選進來自范德堡大學的右投洛克（Kumar Rocker），洛克在大一時期，就在NCAA季後賽中奪下4勝，防禦率僅0.96，他曾經在納什維爾超級區域賽單場飆出19次三振，為區域賽首次、NCAA史上第8次的無安打比賽，並拿下當年聯賽的最傑出球員獎。

大都會球探副總塔努斯（Tommy Tanous）對於能夠在首輪選到洛克感到不可思議：「我們很高興洛克加入我們，原本我們還覺得希望渺茫，能夠選到這樣有天分的投手，我們很興奮。」

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洛克在范德堡大學共投了236.2局，三振掉321位打者，三振率為12.2%，他以滑球為拿手武器，快速球球速則可達99英里（約159公里）。

洛克與隊友萊特（Jack Lieter）為NCAA的兩位大物，帶領球隊在今年重返大學世界大賽。萊特這次以榜眼的身分被遊騎兵隊選走，兩人是自2011年柯爾（Gerrit Cole）與鮑爾（Trevor Bauer）之後再度以同是投手以及大學隊友的身分進入職棒。

2018年，高中畢業的洛克獲得大聯盟球探的高度關注，他在大聯盟業餘新秀榜中排在第23名，但因為已經確定要繼續升學，一直到第38輪1146順位才被洛磯選到，最後他也沒有加盟洛磯。

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