NBA》落選帥位沒遺憾 馬刺女助教：應聚焦在我的能力而非性別

馬刺女助教哈蒙（右）對於自己落選拓荒者主帥沒有任何遺憾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺女助教哈蒙（Becky Hammon）先前進入拓荒者總教練決選名單，許多人期待她能成為NBA史上第一位女主帥，不過最後由快艇助教畢拉普斯（​Chauncey Billups）搶下帥位，近日哈蒙在受訪時談到此事，表示自己對於落選主帥一職並沒有任何遺憾，也希望大家能聚焦在她的執教能力而非性別。

哈蒙於2014年加入馬刺教練團，成為NBA史上首位女教練，並在去年12月31日對上湖人的比賽中，因為主帥帕波維奇被驅逐出場，哈蒙接替完成職責，也是NBA史上首位擔任主帥的女性，她優異的受到各界關注，也讓她殺進拓荒者主帥決選，可惜最後仍無緣創造歷史。

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「我並不會不高興，因為這就生意，競爭非常激烈的生意，」哈蒙在受訪時說道，「我就直說，如果想聘用我，就會找到聘僱我的原因，反之如果不想，我相信他們絕對也能找到理由。」

而先前有媒體爆料，哈蒙的落選似乎與馬刺內部送出的數據有關，對此哈蒙則說：「我吸取每一次經驗，努力從中成長，下一次會做到更好，如果人們需要理由來解釋一下他們為什麼不讓選我當主帥，這已經超出我能解釋的範圍，但我很清楚馬刺是多麼重視我。」

雖然哈蒙最終無緣拓荒者帥位，但她仍會是外界注目的焦點，許多人也將女性締造歷史的希望寄託在她身上，不過哈蒙卻希望，比起她的性別，大家能多注意她在場上的執教能力。

「我不希望是因為我是女生，所以才成為人們關注的焦點，我希望他們是因為我的資歷來聘我，這才是真正該被關注的，」哈蒙說道，「這也是馬刺主帥帕波維奇（Gregg Popovich）在2014年聘我的初衷。」

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