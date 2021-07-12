棒球》中職確定復賽 明起斗六、台南開戰

中職復賽首週賽程。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中華職棒聯盟今宣布，在全台政府與國人團結防疫之下，中華職棒32年例行賽終於迎來復賽曙光。上週中央疫情指揮中心已通知同意中職復賽，聯盟也同步發函各地方政府，並於一週前先提供預排的賽程給各球團，一同為比賽做好萬全準備。

各地方政府於今（12）日正式同意中職復賽，自明（13）日起，首週賽程將在斗六球場、台南球場及桃園球場正式登場。

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中職復賽首週賽程（7/13-7/18）

日期 開賽時間 比賽地點 客場球隊 主場球隊

7/13（二） 18:35 斗六球場 味全龍 富邦悍將

台南球場 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅

7/14（三） 18:35 斗六球場 味全龍 富邦悍將

7/15（四） 18:35 斗六球場 樂天桃猿 富邦悍將

台南球場 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅

7/16（五） 18:35 台南球場 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅

桃園球場 味全龍 樂天桃猿

7/17（六） 17:05 斗六球場 中信兄弟 富邦悍將

桃園球場 味全龍 樂天桃猿

7/18（日） 17:05 斗六球場 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將

桃園球場 味全龍 樂天桃猿

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