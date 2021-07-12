晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

棒球》中職確定復賽 明起斗六、台南開戰

2021/07/12 12:13

中職復賽首週賽程。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中華職棒聯盟今宣布，在全台政府與國人團結防疫之下，中華職棒32年例行賽終於迎來復賽曙光。上週中央疫情指揮中心已通知同意中職復賽，聯盟也同步發函各地方政府，並於一週前先提供預排的賽程給各球團，一同為比賽做好萬全準備。

各地方政府於今（12）日正式同意中職復賽，自明（13）日起，首週賽程將在斗六球場、台南球場及桃園球場正式登場。

中職復賽首週賽程（7/13-7/18）

日期 開賽時間 比賽地點 客場球隊 主場球隊

7/13（二） 18:35 斗六球場 味全龍 富邦悍將

台南球場 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅

7/14（三） 18:35 斗六球場 味全龍 富邦悍將

7/15（四） 18:35 斗六球場 樂天桃猿 富邦悍將

台南球場 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅

7/16（五） 18:35 台南球場 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅

桃園球場 味全龍 樂天桃猿

7/17（六） 17:05 斗六球場 中信兄弟 富邦悍將

桃園球場 味全龍 樂天桃猿

7/18（日） 17:05 斗六球場 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將

桃園球場 味全龍 樂天桃猿

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。