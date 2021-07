MLB》量子糾纏？運動家相隔9年選秀會再選「馬恩西」引熱議

〔體育中心/綜合報導〕今日大聯盟選秀會上運動家在首輪第25順位選進馬恩西(Max Muncy),隨後引起熱議,許多人回想起9年前運動家也選中了一位同名同姓的馬恩西,更巧的是2人的生日居然也正好在同一天。

運動家在2012年選秀會第五輪選進馬恩西,2015年登上大聯盟,但並無法站穩先發陣容,大小聯盟來回,運動家也失去耐心,2017年春訓結束將馬恩西釋出,後來馬恩西與道奇簽下小聯盟約,隔年在大聯盟大放異彩,逐漸成為球隊要角,他在短短4年的時間就2度入選明星賽,並在去年幫助道奇拿下世界大賽冠軍。

請繼續往下閱讀...

時隔9年運動家又再次選進「馬恩西」,也立即引起網友熱議。這位年輕的馬恩西是來自千橡高中的游擊手,大聯盟官網特別指出2人雖然名字相同但並沒有任何關聯、關係,長相也並不相似,可以輕易區分得出來,不過意思的是,這兩位馬恩西的生日居然巧好都在8月25日,不過兩人的年齡就相差不小,差了12歲,大馬恩西是在1990年出生,年輕的馬西恩則是在2002年。

Coincidence to the Max #MLBDraft pic.twitter.com/ljyXTio1fb

另外有趣的是2人都在今天傳出好消息,在年輕的馬恩西被運動家挑中的前幾個小時前,大馬恩西在與響尾蛇的比賽中敲出再見三分砲,幫助道奇以7:4收下勝利。

大馬西恩到目前為止為道奇效力4個球季,總共出賽414場,1341個打數敲334支安打,有101轟,256打點,打擊三圍.249/ .380/.524。

With the 25th pick in the 2021 Draft, the Oakland Athletics select Max Muncy from Thousand Oaks HS!#MLBDraft | #RiseAndGrind pic.twitter.com/Gqx4UW8FA5