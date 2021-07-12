MLB》量子糾纏？運動家相隔9年選秀會再選「馬恩西」引熱議

〔體育中心／綜合報導〕今日大聯盟選秀會上運動家在首輪第25順位選進馬恩西（Max Muncy），隨後引起熱議，許多人回想起9年前運動家也選中了一位同名同姓的馬恩西，更巧的是2人的生日居然也正好在同一天。

運動家在2012年選秀會第五輪選進馬恩西，2015年登上大聯盟，但並無法站穩先發陣容，大小聯盟來回，運動家也失去耐心，2017年春訓結束將馬恩西釋出，後來馬恩西與道奇簽下小聯盟約，隔年在大聯盟大放異彩，逐漸成為球隊要角，他在短短4年的時間就2度入選明星賽，並在去年幫助道奇拿下世界大賽冠軍。

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時隔9年運動家又再次選進「馬恩西」，也立即引起網友熱議。這位年輕的馬恩西是來自千橡高中的游擊手，大聯盟官網特別指出2人雖然名字相同但並沒有任何關聯、關係，長相也並不相似，可以輕易區分得出來，不過意思的是，這兩位馬恩西的生日居然巧好都在8月25日，不過兩人的年齡就相差不小，差了12歲，大馬恩西是在1990年出生，年輕的馬西恩則是在2002年。

另外有趣的是2人都在今天傳出好消息，在年輕的馬恩西被運動家挑中的前幾個小時前，大馬恩西在與響尾蛇的比賽中敲出再見三分砲，幫助道奇以7：4收下勝利。

大馬西恩到目前為止為道奇效力4個球季，總共出賽414場，1341個打數敲334支安打，有101轟，256打點，打擊三圍.249/ .380/.524。

With the 25th pick in the 2021 Draft, the Oakland Athletics select Max Muncy from Thousand Oaks HS!#MLBDraft | #RiseAndGrind pic.twitter.com/Gqx4UW8FA5 — Oakland A's （@Athletics） July 12, 2021

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