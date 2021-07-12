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中職選秀》選秀狀元出爐！江少慶披悍將球衣正式當上狀元郎

2021/07/12 18:49

江少慶今正式成為富邦悍將狀元。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕前年在世界12強爆紅的江少慶，今年2月拋出返台震撼彈，下半季將投入中職賽場，而握有狀元籤的富邦悍將展現誠意、表態網羅，因此早早就決定會以狀元籤欽定江少慶，而今天他正式在首輪第一順位獲選，成為2021年中華職棒選秀會的狀元。

今年27歲的江少慶，2011年赴美加入印地安人，2018年升上3A，前年12強在國際舞台展露頭角，之後放棄日職提出的合約，留在小聯盟老虎隊發展，力拚站上大聯盟的機會，不料上季受到疫情影響，小聯盟今年賽事全面取消，不過沒能進入開季名單，季後也沒能續約，目前成為自由球員。

去年底共有9支日本和美國的球隊對江少慶開出合約，當時中職並不在規劃之內，不過，去年12月初悍將確定擁有今年選秀第一順位的權利後，就積極和江少慶的經紀公司連繫，並給他明確訓練及比賽計畫，讓江少慶和經紀公司都非常滿意，最終合約條件也有符合他們的想法，所以他在去年就做出了決定，先去悍將二軍報到，並逐步做調整，最終目標就是全力幫球隊拿下今年總冠軍。

悍獎領隊蔡承儒與江少慶。（資料照，記者林正堃攝）

江少慶小檔案

年齡：27歲
投打：右投右打
守位：投手
目前狀態：旅外歸國
特殊表現：
2017年7月對芝加哥白襪高階1A達成完投9局的無安打比賽，成為台灣球員旅美的第一人。

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