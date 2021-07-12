中職選秀》樂天大丈夫！ 旅日左投陳冠宇當榜眼

陳冠宇。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿今天在中職選秀會上以第一輪第2順位選進前旅日左投陳冠宇，身為即戰力的他，未來有機會成為球隊先發輪值的一員。

今年30歲的陳冠宇自2012年就赴日發展，以簽約金2000萬日圓、年薪600萬日圓加盟橫濱隊，待了4年遭釋出，2015年轉往羅德延續日職生涯，2019年在一軍出賽44場為生涯單季最多，去年卻減至19場，儘管球團有意續約，但他在長考之後，仍決定返台發展。

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總計陳冠宇的7年日職一軍生涯共出賽136場，拿下11勝11敗，12中繼成功，216次奪三振，防禦率3.58。

陳冠宇今年初返台後加入安永鮮物成棒隊，但球隊在春季聯賽結束後受疫情影響無法訓練，他透過經紀公司協助，與樂天桃猿簽訂自行培訓合約，並自6月16日起隨隊訓練，被視為選秀榜眼大熱門。

陳冠宇小檔案

年齡：30歲

投打：左投左打

守位：投手

目前狀態：樂天桃猿自行培訓球員

特殊表現：

2010年第十六屆中國廣州亞運

2011年第三十九屆世界盃棒球錦標賽

2014年第十七屆南韓仁川亞運

2015年第一屆世界12強棒球賽

2017第四屆世界棒球經典賽

2019年第二屆世界12強棒球賽

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