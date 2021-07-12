中職選秀》強打捕手降臨！ 味全首輪選進吉力吉撈

吉力吉撈．鞏冠。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2021年中華職棒大聯盟選秀會今天登場，味全龍首輪第5順位選走具有旅美資歷的強打捕手吉力吉撈．鞏冠（朱立人）。

27歲的吉力吉撈．鞏冠2012年加盟印地安人，最高層級曾升至3A，他在2017年1A單季敲17轟，2019在2A待滿整個球季，出賽60場敲5發全壘打，打擊率2成29，去年疫情迫使小聯盟賽季取消，吉力吉撈．鞏冠球季空白1年，成為自由球員後與家人、經紀公司討論後決定留在台灣參加中職選秀。

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吉力吉撈小聯盟6年生涯出賽374場，1340打數擊出359支安打，另有39轟、192分打點，累計打擊率0.268、上壘率0.334、長打率0.425，盜壘阻殺率0.260，被盜壘成功201人次，抓到70人次。

吉力吉撈．鞏冠返台後以自行培訓選手加入味全龍，除了擔任捕手也加練三壘，本季在二軍出賽15場，51打數敲出15支安打，另有1轟、6打點，打擊率為2成94。

吉力吉撈．鞏冠以捕手和三壘手共出賽10場，三壘守備遇到大低潮，從3月28日開始，先發出賽5場，總共有10個守備機會，竟然發生高達4次守備失誤，只有1場比賽沒有發生失誤，守備率跌到0.600。

吉力吉撈．鞏冠（朱立人）小檔案

年齡：27歲

投打：右投右打

守位：捕手

目前狀態：味全龍隊自行培訓球員

特殊表現：

2008第五十七屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽世界賽全壘打獎

2009年第十四屆IBA世界青少棒錦標賽最佳三壘手

2014年第十七屆韓國仁川亞運

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