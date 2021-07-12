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中職選秀》第三輪才被選走 樂天選擇旅外好手曾仁和

2021/07/12 19:19

曾仁和。（資料照，特派記者郭羿婕）

〔體育中心／綜合報導〕2021年中華職棒大聯盟選秀會今天登場，樂天桃猿在第3輪，選走前小熊隊旅外球員曾仁和。

現年26歲的曾仁和，在2013年被小熊隊簽下展開職業生涯，在2014年於小聯盟1A初登場，2017年升上3A，並在同年9月迎來大聯盟生涯初登板，該季曾仁和出賽2場，累積6局，防禦率7.50，隔年在大聯盟也僅有1場出賽，在小聯盟單季苦吞15敗，於2019年遭到小熊釋出。

後續遊騎兵以小聯盟合約將他簽下，不過受到傷勢影響，整季在小聯盟只出賽2場後成為自由球員，2020年加盟澳職奧克蘭喙頭蜥隊，在賽季結束後就返台進行自主訓練，於7月1日正式投入中職選秀。

曾仁和在今年因與統一獅簽下自行培訓，在二軍累積7場出賽，有4場先發與3場後援，累積23.2局拿下1勝1敗，防禦率2.66，投出21次三振，只有3次四壞保送，預計將會成為中職的即戰力球員。

曾仁和最著名的武器就是他的變速球，該變速球曾被知名農場權威媒體《棒球美國》評論為農場最佳變速球，此外他也有曲球、伸卡球與卡特球的球種。曾仁和最大的武器除了變速球外，就是他良好的控球能力，在小聯盟時期，曾仁和的控球就多次獲得55分的好評，被認為在大聯盟水準以上。（評分量尺為20-80，50為大聯盟平均）

曾仁和小檔案

年齡：26

投打：右投右打

守位：投手

目前狀態：旅外歸國

特殊表現：

2013年以170萬美元加盟小熊，當時為旅外史上第四高簽約金

生涯二度獲小熊農場年度最佳投手

2017年9月14日大聯盟初登板

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