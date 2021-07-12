中職Live》選秀會首輪旅外全包 悍將第七輪選進張宥鈞

2021 富邦悍將 樂天桃猿 中信兄弟 統一獅 味全龍 第1輪 江少慶 陳冠宇 呂彥青 胡智為 吉力吉撈．鞏冠 第2輪 王苡丞 邱駿威 陳志杰 張翔 曹祐齊 第3輪 董子恩 曾仁和 張仁瑋 劉志宏 李展毅 第4輪 孔念恩 鍾玉成 周委宏 楊竣翔 吳秉恩 第5輪 李子強 賴知頎 陳統恩 李承鴻 張鈞守 第6輪 楊強森 毛英傑 李家成 楊孟沅 陳思仲 第7輪 張宥鈞 第8輪 第9輪 第10輪 第11輪

中職選秀會前報導

中職選秀會今天晚間6點30分盛大展開，共有破紀錄的157名球員參加，而5隊將各自於5地利用視訊方式線上選秀，江少慶確定成為選秀狀元，並且有機會創下首輪全部是前旅外球員的紀錄。今天出席選秀的球員有江少慶、陳冠宇、呂彥青、胡智為、陳志杰、邱駿威和張翔等人。

受到疫情影響，今年的新人測試會取消，報名的95人併入選秀會，具直接選秀資格的球員有62人，包括江少慶、陳冠宇、呂彥青、胡智為、曾仁和、吉力吉撈等6名旅外球員，高中球員有入選U23世界盃的陳志杰和邱駿威，以及前兄弟曹竣崵的兒子曹祐齊和大理高中重砲李展毅和平鎮高中捕手張翔等29人。依守備位置區分則有投手76人、捕手21人、內野手36人、外野手24人。

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今年選秀順位依序為富邦悍將、樂天桃猿、中信兄弟、統一獅、味全龍，分別指名江少慶、陳冠宇、呂彥青、胡智為、吉力吉撈（朱立人）機會很大，可望寫下史上首輪旅外通包的空前紀錄，「BIG6」唯一落單的曾仁和則是第2輪搶手貨，第1順位的悍將預計挑他或平鎮強投陳志杰。

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