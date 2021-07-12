羽球》捲髮戴資穎曝光！專屬新款服飾還聯手王子維拍帥照

世界球后戴資穎與「羽球王子」王子維合體。（VICTOR提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕準備出征東京奧運的世界球后戴資穎，被視為「球場上的魔術師」，場外也是展現多樣化的潮流風格，如今她的代言品牌VICTOR將推出CROWN COLLECTION 2021系列，更要和另一位好手「羽球王子」王子維合體，共同詮釋率性有型的運動時尚。

CROWN COLLECTION 2021系列共推出大賽、訓練、休閒等款式，以經典黑、白為主色，運用幾何線條設計，搭配不對稱的撞色元素為服飾注入運動活力，象徵戴資穎多變的精湛球技。配色則採用明亮的天藍與橘紅做為點綴，完美襯托出戴資穎陽光活潑的氣質，小戴表示：「這次服飾設計具更加多元的元素，讓我在穿搭上能輕易展現休閒、時尚等多樣風格。」每年的CROWN COLLECTION新設計都讓她相當期待。

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戴資穎。（VICTOR提供）

CROWN COLLECTION 2021系列邀請戴資穎進行拍攝，兼具運動與潮流的服飾穿搭，讓粉絲有機會看見小戴的不同面貌。穿上專屬大賽服的小戴展現帥氣自信，彷彿透露不給對手喘息機會的王者形象；換上休閒服後，以浪漫微捲中長髮造型亮相的小戴，增添幾分甜美時尚的氣質，搭配招牌的陽光笑容，完美演繹具有強烈色彩風格的CROWN COLLECTION 2021系列。

除了戴資穎多變造型亮相，此次攜手王子維，激盪出不同潮流火花。在休閒系列設計中，結合了「不服輸、不受拘束」精神的曼菲斯風格飾紋，充分展現出兩位菁英運動員在場上，不到最後決不放棄的拚戰精神。王子維表示，過往拍攝形象照較嚴肅，此次與球后合體多了一些有趣互動，是個相當特別的拍攝經驗。

CROWN COLLECTION 2021系列以撞色對比與幾何線條，打造運動潮流服飾。（VICTOR提供）

CROWN COLLECTION 2021系列採用明亮的天藍與橘紅色做為點綴。（VICTOR提供）

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