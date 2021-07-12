中職》台南獅猿戰明開打 統一樂天主場賽事轉播報你知

中職復賽明天兩地開打。 （資料照，記者張忠義攝）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒32年本季因台灣疫情關係停賽快兩個月，明天（ 13日）終於在聯盟、各球團、醫療前線人員、 地方政府等努力下要復賽， 希望透過運動賽事為台灣帶來更多正向精神，ELEVEN體育家族 也會繼續為大家帶來統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿、 味全龍主場賽事直播服務， 並且在官方社群贈送週邊好禮以及棒球麻將給球迷歡慶復賽。

ELEVEN體育一台（有線電視CH73）明天晚間6點30分先 帶來統一獅在台南主場迎戰樂天桃猿，雙方皆推出洋投先發， 統一派布雷克交手樂天的猛快，布雷克本季對樂天先發一場吞敗， 猛快則是首次對戰統一。

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本場比賽過後， 統一接著在星期四迎接中信兄弟二連戰，雙方將進行龍頭之爭， 在泰迪離隊後， 統一要如何補強調整將是影響上半季冠軍與否的關鍵； 而樂天主場則在星期五於桃園開打，與味全龍進行三連戰， 樂天新洋投桃猿男兒要力爭上游， 龍將則要努力延續五月狂龍氣勢擺脫墊底，樂天新洋將「狂威」 也讓球迷拭目以待。

將近兩個月的停賽， 讓各隊傷兵得以藉此調養身體回歸， 但能否在復賽時盡快上軌道也是一大考驗，另外， 在奧運開打等因素，中職五隊洋投陣容也有所調整， 都為接下來的賽事帶來更多豐富的變化以及話題性。

【中職賽程資訊】

7月13日（二） 18：30 樂天桃猿vs.統一獅 E1

7月15日（四） 18：30 中信兄弟vs.統一獅 E1

7月16日（五） 18：30 中信兄弟vs.統一獅 E1

7月16日（五） 18：30 味全龍vs.樂天桃猿 E2

7月17日（六） 17：00 味全龍vs.樂天桃猿 E1/PLUS

7月18日（日） 17：00 味全龍vs.樂天桃猿 E1/PLUS

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