中職上半季重燃戰火、大聯盟全壘打大賽 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有全壘打大賽的轉播，日本好手大谷翔平也將與阿隆索（Pete Alonso）、培瑞茲（Salvador Perez）、曼西尼（Trey Mancini）、史托利（Trevor Story）、歐森（Matt Olson）、索托（Juan Soto）、蓋洛（Joey Gallo）等好手力拼冠軍，大谷能否成功奪冠呢？記得鎖定轉播囉！

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日職部分有四場賽事轉播，分別為歐力士對決火腿、羅德對決西武、樂天對決軟銀及DeNA對決阪神，我國好手宋家豪、吳念庭、王柏融及張奕都有望登場，喜愛日職的觀眾朋友別錯過轉播囉！

中職在因疫情停賽後於今日重新復賽，今日有兩場比賽轉播，第一場為味全龍對決富邦悍將、味全龍將派出王維中對決羅力，第二場為樂天桃猿對決統一獅，桃猿將派出猛快對決統一布雷克，喜愛中職的朋友們記得鎖定轉播囉！

MLB全明星賽

08:00 全壘打大賽 愛爾達體育2台、緯來體育

日職

12:00 歐力士@日本火腿 ELEVEN SPORTS2

16:45 羅德@西武 ELEVEN SPORTS2

17:00 樂天@軟銀 ELEVEN PRIME

23:00 DeNA@阪神 MOMO綜合台D-LIVE

中職

18:35 味全龍@富邦悍將 MOMO綜合台

18:35 樂天桃猿@統一獅 ELEVENSPORTS1

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