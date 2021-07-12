晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》連2戰飆分邁向籃球之神狂紀錄！ 字母哥談贏球關鍵

2021/07/12 18:17

公鹿球星「字母哥」亞德托昆波。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今總決賽關鍵第三戰，猛轟41分、13籃板、6助攻全能數據，率隊成功開胡，亞德托昆波賽後也談到贏球關鍵。

亞德托昆波今上陣近38分鐘，全場23投14中、命中率破6成，砍下41分，連同上戰42分，他成為史上第3位在總冠軍賽「背靠背」攻下至少40分的球員，值得一提的是，亞德托昆波還有機會挑戰「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的壯舉，喬丹曾在1993年總決賽對戰太陽時，締造連4戰至少轟下40分狂紀錄，如今亞德托昆波已「解鎖」一半成就。

亞德托昆波賽後被問到，有機會觸及喬丹壯舉時，他簡單回應：「我不是喬丹，我現在關心的，只是必須贏得下一戰的勝利。」

此外，亞德托昆波也點出贏球關鍵。「我們只是拿出更好的防守，僅此而已，打出更好的防守，搶下更多的籃板球，把握空檔投籃、多跑動，去製造切入機會。」，

公鹿今成功扳回一城，力阻太陽聽牌，但總決賽還是1：2落後，公鹿主帥布登侯澤（Mike Budenholzer）表示：「我認為這團隊會變得更好，不斷進步、學習，他們找到了獲勝的方法，並找到了變得更出色的方法。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。