NBA》連2戰飆分邁向籃球之神狂紀錄！ 字母哥談贏球關鍵

公鹿球星「字母哥」亞德托昆波。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今總決賽關鍵第三戰，猛轟41分、13籃板、6助攻全能數據，率隊成功開胡，亞德托昆波賽後也談到贏球關鍵。

亞德托昆波今上陣近38分鐘，全場23投14中、命中率破6成，砍下41分，連同上戰42分，他成為史上第3位在總冠軍賽「背靠背」攻下至少40分的球員，值得一提的是，亞德托昆波還有機會挑戰「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的壯舉，喬丹曾在1993年總決賽對戰太陽時，締造連4戰至少轟下40分狂紀錄，如今亞德托昆波已「解鎖」一半成就。

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亞德托昆波賽後被問到，有機會觸及喬丹壯舉時，他簡單回應：「我不是喬丹，我現在關心的，只是必須贏得下一戰的勝利。」

此外，亞德托昆波也點出贏球關鍵。「我們只是拿出更好的防守，僅此而已，打出更好的防守，搶下更多的籃板球，把握空檔投籃、多跑動，去製造切入機會。」，

公鹿今成功扳回一城，力阻太陽聽牌，但總決賽還是1：2落後，公鹿主帥布登侯澤（Mike Budenholzer）表示：「我認為這團隊會變得更好，不斷進步、學習，他們找到了獲勝的方法，並找到了變得更出色的方法。」

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