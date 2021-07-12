中職選秀》當年看著同齡小國手拚U12 賴知頎今披樂天桃猿戰袍

賴知頎。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕2015年U12世界盃在台南開打，小國手們由宜蘭縣三星國小總教練黃郁翔領軍，表現精采，最終拿到亞軍。時隔6年，當年小國手們應屆畢業，實力最被看好的李灝宇準備旅外，張翔、董子恩和吳秉恩等好手，也投入今年選秀。

鶯歌工商投手賴知頎，國小時還不是硬式組成員，今年和同儕一起選秀，第5輪被樂天桃猿隊選中。賴知頎透露，國小時還是打軟式棒球，當年收看轉播看到U12同齡好手，讓他萌生打到更高成績的想法。賴知頎說：「到了國中也還是快樂打球、沒去想未來，到高中才想把棒球當職業。」

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國中守備時和隊友相撞，賴知頎一度面臨腰傷，花了一年半復健才有如今極速148公里成績。賴知頎坦言，一度想要放棄，但受傷的挫折也讓他成長不少，他說：「遇到很多貴人，王傳家教練、張志強教練，還有訓練營的羅錦龍前輩。也謝謝爸媽鼓勵我，告訴我仰仗天賦而不努力，是在浪費和消耗天賦，老天爺給我天賦，是否兌現成就，就看我自己努力幾分。」

賴知頎說：「我相信在我之前或是之後，一定有人和我一樣有傷困期，現在我已經百分百的健康回到球場上。希望藉由我的經歷，能讓學弟們知道，遇到傷勢不心慌、不能意志消沉，要完全的與教練、醫生配合，心無旁騖、腳踏實地的落實復健，一切都會好的。」

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