晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平的魅力在哪？ 天使隊友曝私底下的一面

2021/07/13 07:05

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平本季再展強投豪打本色，重新掀起「二刀流」旋風，場上的表現令人嘖嘖稱奇，而私底下的大谷有著活潑、幽默的一面，如同鄰家大男孩的模樣，隊友也拜倒在他的人格魅力之下。

「我曾看過有4個女球迷在我們球隊巴士外迎接大谷，瞬間就哭了起來，」天使新秀沃許（Jared Walsh）接受《洛杉磯時報》訪問時笑著表示，楚奧特（Mike Trout）算是聯盟的頂尖球星，不過自己從未見過有女球迷在車外為他哭泣，「我想在人氣這一點上，大谷可能已經完勝了楚奧特。」

談到大谷翔平私底下的一面，楚奧特表示，自己從沒看過他很沮喪的樣子，天使總教練梅登（Joe Maddon）認為他是惹人喜歡的人，投手教練懷斯（Matt Wise）更稱讚大谷是「比身為棒球員更棒的一個人」。

懷斯補充，大谷的「表情包」十分豐富，擁有許多像是笑死、困惑和古怪的表情，隊友邦迪（Dylan Bundy）也說道，大谷很融入球隊，他總是很放鬆、很友善，球隊每個人幾乎都和他聊過天。

邦迪覺得大谷翔平和佛列契（David Fletcher）的相處十分有趣，兩人都熱終於玩手機遊戲《部落衝突:皇室戰爭》，有時會玩到互相噴垃圾話之類的。

大谷翔平克服了語言障礙，英語十分流利，可以與隊友打成一片，沃許認為，如果換作是自己，他的日語可能不會這麼好，沃許也爆料大谷學了蠻多美國俚語。

擔任電視台球評的前天使名投古比查（Mark Gubicza）也分享一件有關大谷翔平的趣事，他曾把自己的照片和大谷翻譯水原一平的照片放在一起，問大谷誰的髮型比較好看，大谷非常十分幽默的說道：「我」。這逗得古比查樂不可支，並承認大谷的髮型是比他帥氣許多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。