MLB》大谷翔平的魅力在哪？ 天使隊友曝私底下的一面

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平本季再展強投豪打本色，重新掀起「二刀流」旋風，場上的表現令人嘖嘖稱奇，而私底下的大谷有著活潑、幽默的一面，如同鄰家大男孩的模樣，隊友也拜倒在他的人格魅力之下。

「我曾看過有4個女球迷在我們球隊巴士外迎接大谷，瞬間就哭了起來，」天使新秀沃許（Jared Walsh）接受《洛杉磯時報》訪問時笑著表示，楚奧特（Mike Trout）算是聯盟的頂尖球星，不過自己從未見過有女球迷在車外為他哭泣，「我想在人氣這一點上，大谷可能已經完勝了楚奧特。」

請繼續往下閱讀...

談到大谷翔平私底下的一面，楚奧特表示，自己從沒看過他很沮喪的樣子，天使總教練梅登（Joe Maddon）認為他是惹人喜歡的人，投手教練懷斯（Matt Wise）更稱讚大谷是「比身為棒球員更棒的一個人」。

懷斯補充，大谷的「表情包」十分豐富，擁有許多像是笑死、困惑和古怪的表情，隊友邦迪（Dylan Bundy）也說道，大谷很融入球隊，他總是很放鬆、很友善，球隊每個人幾乎都和他聊過天。

邦迪覺得大谷翔平和佛列契（David Fletcher）的相處十分有趣，兩人都熱終於玩手機遊戲《部落衝突:皇室戰爭》，有時會玩到互相噴垃圾話之類的。

大谷翔平克服了語言障礙，英語十分流利，可以與隊友打成一片，沃許認為，如果換作是自己，他的日語可能不會這麼好，沃許也爆料大谷學了蠻多美國俚語。

擔任電視台球評的前天使名投古比查（Mark Gubicza）也分享一件有關大谷翔平的趣事，他曾把自己的照片和大谷翻譯水原一平的照片放在一起，問大谷誰的髮型比較好看，大谷非常十分幽默的說道：「我」。這逗得古比查樂不可支，並承認大谷的髮型是比他帥氣許多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法