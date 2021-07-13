MLB》大谷翔平超出理解範圍！洋基先發：這裡是世界最高級聯盟

洋基隊泰倫。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕本季剛加盟洋基隊，近期表現越來越好的泰倫（Jameson Taillon），日前在接受《The Athletic》訪問時，回想了他在上月30日被大谷翔平轟出雙響砲的比賽，直言他現在的表現真的令人難以理解。

泰倫在該場比賽，於第二打席與第三打席都被大谷翔平敲出全壘打，而且第二轟已經是為了要騙大谷揮空的內角高速球，卻被大谷翔平以18度的擊球仰角、112.4英哩（約180.1公里）的擊球初速，正巧轟出全壘打大牆外。

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泰倫回憶當時的狀況：「我不知道我的球在類似狀況，投到那個位置的時候，是否曾經被轟得那麼大力過。當時我離開球場後想『我今晚做的事情，大谷明天就要做了，他將在洋基主場對戰紐約洋基隊』，還是在打擊區把我們給宰制之後，這太不可思議了，有點超乎我的想像之外。」

大谷翔平在上月30日對泰倫單場雙響砲。（資料照）

只不過，在泰倫談到的那場先發中，大谷面對洋基吞下本季最慘一役：0.2局被打2支安打，投出4次保送沒有三振退場，失掉7分全是自責分。但大谷在下場先發面對紅襪馬上回穩，先發7局僅失2分，收下本季第4勝。上半季結束，大谷翔平身為打者的修正攻擊指數（OPS+）是178，投手的修正防禦率（ERA+）是132，代表他比聯盟平均的打者要好上78%，也比聯盟平均的投手要好上32%。

泰倫談起大谷的如此表現說：「你現在在談論的是世界上最高等級的聯盟，如果你能夠留在聯盟，繳出平均左右的投球水準，同時擁有聯盟平均左右的打擊表現，抑或是稍微比平均差一點，那都依然令人難以置信。但在兩個方面都非常好？那已經有點超出我的理解範圍內了。」

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