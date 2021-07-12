羽球》失誤多付出代價？戴資穎自評最大弱點

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕3度征戰奧運的世界球后戴資穎，這次被視為台灣奪牌希望，這次雖然小組賽3場都是世界排名40後的對手，有濃厚機會晉級，但她不敢掉以輕心，每場都要嚴陣以待。

「我不一定是只會輸給排名高的選手，也會輸給排名低的球員，這可能才是我最大弱點。」戴資穎接受BWF世界羽聯專訪時自評，雖目前整體狀態不錯，但如何在高張力的比賽都能時刻繳出最佳表現，將會是她突破連兩屆16強成績的關鍵。

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戴資穎以第2種子出戰東奧，小組賽將碰上世界排名49的越南阮翠玲（ Thuy Linh Nguyen）、46席的瑞士賈奎特（Sabrina Jaquet）以及排名41的華裔法籍選手齊雪霏，小戴取得分組第1，即可直接闖進8強，潛在對手為泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）。

有著一手出色技巧的戴資穎，出奇不意的回球成為取分最大利器，只是有時欺敵不成，反倒失誤過多，但她強調，自己並不會刻意更改打法，「我知道我現在打法失誤較多，但如果球風變得穩定，我反而會失去原本可以得分的方式。」

東京奧運開幕在即，戴資穎現在將專注當下訓練，進行最後衝刺，她預計19日隨代表隊包機前往東京，羽球賽事預計24日登場。

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