MLB》明星賽為他改變規則！大谷翔平將任美聯先發投手、開路先鋒

大谷翔平出席明星賽記者會。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟一年一度明星賽將於明天正式點燃戰火，天使日籍二刀流球星大谷翔平將擔任先發投手與開路先鋒，寫下歷史新猷。

本季再度以二刀流旋風席捲整個棒壇的大谷翔平，先前同時以投手與野手身份入選明星賽已是史上第一人，如今更獲選為先發投手，「我完全沒想到自己能以投手身份入選，更沒期待自己能擔任先發，這是非常大的榮幸，我會盡力拿出最好的表現。」

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光芒教頭也是今年美聯明星賽總教練凱許（Kevin Cash）表示，之所以會做這樣的安排，是因為大谷翔平在例行賽都是以先發投手或指定打擊身份出賽，比起讓他在比賽後半段才上場投球，就讓大谷照著平時的習慣上場更加合適。

「這樣的安排是球迷想要看到的，也是我個人很想見證的，」凱許指出，「可以有機會與一位時代的奇才共事，這個經驗很特別，所以我請求大聯盟改變一下規則，因為如果他們不讓我這麼做，後續的比賽我在換代打跟指定打擊時一定會搞砸。」

根據規則，若指定打擊上場投球或守備就必須取消指定打擊，明星賽特地為大谷調整規則，若他屆時以投手身份退場後，仍能以指定打擊身份繼續上場，後續打者也能繼續代打指定打擊。事實上，明星賽自從2011年亞利桑納明星賽後，大聯盟明星賽即使在國聯球場舉行，兩隊也都是使用指定打擊制。

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